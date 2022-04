Une production céréalière de plus de 116.000 quintaux, avec un rendement moyen oscillant entre 35 et 40 quintaux à l’hectare, est attendue cette saison dans la wilaya d'Ouargla, a-t-on appris mercredi auprès de la direction locale des services agricole (DSA).

Cette moisson prévisionnelle, qui concerne diverses variétés, dont le blé dur, le blé tendre, l’orge, l’avoine et le triticale, sera réalisée sur une superficie de 3.327 hectares, emblavée sous pivots et répartie sur plusieurs périmètres agricoles à travers les régions de Gassi-Touil (Hassi-Messaoud), Sidi-Khouiled, N'goussa et autres, a-t-on précisé.

La DSA a expliqué la hausse de la production céréalière attendue cette année notamment par l'extension des surfaces dédiées à la céréaliculture, par rapport à la saison écoulée (2020-2021) qui a été marquée par une production de prés de 90.000 quintaux récoltés sur une superficie de 2.495 ha.

D’importants moyens logistiques sont mobilisés par les services agricoles et la Coopérative des céréales et légumes secs (CCLS) afin d’assurer le bon déroulement et la réussite de la campagne de moisson-battage qu i débutera en mai prochain, indique la source, en signalant que la dernière révision des prix d'achat des céréales a trouvé un écho favorable auprès d’un grand nombre d’agriculteurs activant dans cette filière.