L'Organisme algérien d'accréditation "ALGERAC" cherche à élargir les créneaux de sa reconnaissance internationale obtenue en 2017 à de nouvelles normes, en réponse aux exigences du développement socioéconomique du pays, a déclaré à l'APS le Directeur général (DG) de l'organisme, Noureddine Boudissa. "ALGERAC cherche à élargir sa reconnaissance internationale, actuellement limitée à trois domaines, pour inclure quatre autres domaines, lesquels joueront un rôle important dans la concrétisation des ambitions économiques du pays", a soutenu M. Boudissa. A noter que l'organisme algérien a obtenu en 2017 sa reconnaissance internationale, par ses pairs européens (European for coopération accréditation), en tant qu'organisme national d'accréditation, sanctionnant un parcours débuté en 2014 ponctué de visites d'experts européens en Algérie. Sur la base de cette reconnaissance, ALGERAC est devenue un membre "à part entière" de l'Organisation internationale de normalisation (ISO) après la signature de contrats multilatéraux. Une telle démarche faciliterait l'exportation des produits nationaux, en ce sens qu e les certificats de conformité délivrés par les organismes d'évaluation et les laboratoires algériens agréés auprès d'ALGERAC sont devenus valables à l'étranger.

Cependant, cette reconnaissance comprend jusqu'à présent trois domaines seulement, à savoir : laboratoires et analyses, étalonnages, et inspection et contrôle.

Dans l'objectif d'élargir les domaines d'accréditation d'ALGERAC, une délégation d'experts relevant de l'Organisation européenne de coopération technique effectue, depuis la semaine dernière, une visite en Algérie afin de procéder à une évaluation des activités de l'Organisme algérien à travers l'examen de ses méthodes de fonctionnement et les compétences utilisées, en sus de l'identification des obstacles entravant son rendement et les réformes devant être menées conformément aux normes internationalement reconnues. Au terme de l'opération, qui est menée avec les experts de l'Organisme algérien, un rapport détaillé sera rendu sur la capacité d'"ALGERAC" à étendre sa reconnaissance internationale à de nouveaux domaines. L'ALGERAC vise actuellement l'obtention d'une reconnaissance internationale dans quatre (4) domaines en particulier, en l'occurrence la biologie médicale (ISO/Comité technique international +CEI+ 15189), la certification des produits (ISO/CEI17065) et la cer tification des personnes (ISO/CEI 17024) et celle relative aux professions libres, aux activités individuelles et à évaluation de la conformité (ISO/CEI 17021-1). Le directeur général a également révélé qu'ALGERAC devra lancer, au cours de l'année 2022, l'examen des premières demandes dans le domaine des certificats d'accréditation des systèmes de gestion de la qualité dans l'industrie des équipements médicaux (norme ISO 13485). M. Boudissa a également souligné que l'opération d'évaluation menée par des experts européens intervient dans cadre de la préparation d'une opération d'évaluation globale par l'autorité européenne d'accréditation, qui devrait avoir lieu en février 2023.