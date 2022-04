Le président chinois Xi Jinping a appelé mardi à déployer tous les efforts possibles pour renforcer la construction des infrastructures dans le cadre de la constitution par le pays d'un système moderne d'infrastructures. M. Xi, également secrétaire général du Comité central du Parti communiste chinois et président de la Commission militaire centrale, a fait ces remarques lors de la onzième réunion du Comité central pour les affaires financières et économiques qu'il dirige. Les infrastructures servent de pilier au développement économique et social, a indiqué M. Xi, exhortant le pays à coordonner le développement et la sécurité, à optimiser le plan, la structure, les fonctions et les modèles de développement des infrastructures. D'autres dirigeants chinois, dont Li Keqiang, Wang Huning et Han Zheng, ont participé à la réunion. La réunion a écouté les rapports des départements concernés sur l'accélération de la construction des infrastructures et leur progrès dans l'application de la politique. Tout en accordant le mérite aux réalisations de la Chine dans les installations scientifiques et technologiques majeures, les projets de conservation de l'eau, les centres de transports, les infrastructures informatiques et les réserves stratégiques nationales, la réunion a jugé que les infrastructures du pays étaient encore incompatibles avec la demande pour le développement et la sécurité nationale. Renforcer la construction des infrastructures d'une manière globale revêt une grande importance pour assurer la sécurité nationale et la circulation intérieure sans entraves, faciliter "la double circulation" des marchés intérieur et étranger, élargir la demande intérieure et promouvoir le développement de haute qualité, selon la réunion. A cette fin, le pays a besoin de promouvoir la construction des infrastructures basées sur le réseau dans les domaines tels que le transport, l'énergie et la conservation de l'eau, avec les efforts déployés pour améliorer l'efficacité, a-t-on appris de la réunion. La Chine doit améliorer la planification des voies navigables et la construction de ports côtiers et intérieurs, et améliorer les installations de transport par eau à l'échelle nationale, a indiqué la réunion, alors qu'un réseau électrique intelligent devait être développé, qu'une série de bases d'énergie nouvelle verte et à bas carbone devait être construite et que les réseaux d'oléoduc et de ga zoduc devaient être bien ajustés. La réunion a également mis l'accent sur les contributions du Comité central pour les affaires financières et économiques, indiquant qu'il avait étudié de manière approfondie une variété de grands sujets concernant le développement fondamental et à long terme du pays, et avait joué un rôle stratégique de leader.