Les exportations thaïlandaises se sont élevées à 922 milliards de bahts (28,8 milliards de dollars) durant le mois de mars, atteignant ainsi un record en 30 ans. Selon les données communiquées mardi par le ministère thaïlandais du commerce, les exportations ont enregistré une hausse de 19,5% en mars par rapport au même mois de l'année dernière pour atteindre le niveau le plus élevé relevé depuis 1991.

Les importations ont, pour leur part, augmenté de 18% durant le mois de mars pour atteindre 27,4 milliards de dollars, entraînant un excédent commercial de 1,45 milliard de dollars. Au premier trimestre de l'année, les exportations thaïlandaises ont augmenté de 14,9% pour atteindre 73,6 milliards de dollars, tandis que les importations ont augmenté de 18,4% pour atteindre 74,5 milliards de dollars, entraînant un déficit commercial de 944 millions de dollars.

Les exportations de produits agricoles et agro-industriels ont augmenté pendant seize mois consécutifs avec un taux de croissance de 14,2% en glissement annuel en mars pour atteindre 69,3 milliards de dollars. Quant aux exportations de prod uits industriels, elles ont enregistré une hausse pendant treize mois consécutifs avec un taux de croissance de 20,6% par rapport à mars de l'année dernière pour atteindre 23,6 milliards de dollars. Les produits ayant enregistré une forte croissance en mars sont les biens ayant bénéficié de la hausse des prix de l'énergie et des matières premières tels que le fer, l'acier et leurs dérivés, le pétrole brut, le pétrole raffiné, les produits chimiques, les résines plastiques et les pneus en caoutchouc, en plus des produits agricoles et alimentaires. La demande en équipements électriques a aussi enregistré une hausse en raison de la reprise de l'économie et de l'emploi, tandis que les exportations des dispositifs médicaux et des produits pharmaceutiques demeurent tout aussi importantes avec la persistance du Covid-19. Selon le ministre thaïlandais du Commerce Jurin Laksanawisit, une telle augmentation découle d'une demande mondiale robuste, en partie en raison de l'amélioration de la situation liée au Covid-19. Par ailleurs, le responsable a expliqué que l'impact du conflit russo-ukrainien sur les exportations thaïlandaises a été assez limité en raison de la faible part des deux pays dans les exportations de la Thaïlande.