Les exportations horlogères suisses ont poursuivi leur expansion en mars, enregistrant une hausse de 11,8% à 2,1 milliards de francs suisses (2 milliards d'euros) malgré un repli en Chine, a annoncé mardi la fédération horlogère.

Elles dépassent ainsi la barre des 2 milliards de francs suisses "pour la première fois aussi tôt dans l'année", a souligné la fédération, signe que le secteur a démarré l'année sur les chapeaux de roues. Les exportations de montres suisses ont continué d'enregistrer une forte hausse aux Etats-Unis, où avait débuté la reprise dans le secteur l'an passé.

Pour le mois de mars, elles y ont encore augmenté de 31,8%. Alors que l'Europe était à la traîne en 2021 avec l'absence de touristes, elles ont nettement augmenté de 54,9% vers le Royaume Uni durant le mois écoulé, de 43% vers l'Allemagne, de 21,1% vers la France et de 17,8% vers l'Italie. Les exportations horlogères ont en revanche fléchi de 27,6% vers la Chine, un des plus gros marché pour les fabricants de montres suisses. La fédération horlogère a cependant souligné que ces exportations restent à un "très haut niveau", "après plusieur s années de croissance soutenue et ininterrompue".

En 2020, la Chine avait été le seul grand marché en croissance pour les fabricants de montres suisses, une partie des achats se reportant sur les boutiques locales à défaut de voyageurs. Depuis, une solide reprise s'est amorcée en 2021, d'abord aux Etats-Unis, puis à Singapour et dans les pays du Golfe sur fond de très forte demande pour les produits de luxe. Si l'embellie semble se poursuivre en Europe, les investisseurs observent toutefois attentivement l'effet des confinements en Chine, compte tenu du poids de ce marché.