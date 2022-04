La troisième manche de la Coupe d'Algérie 2022 de Descente (ndlr, Downhill) a été programmée pour le 6 mai prochain, dans la forêt de Baïnem, à Alger, a-t-on appris mardi auprès des organisateurs.

"La compétition est destinée uniquement aux athlètes de la catégorie senior, âgés de plus de 17 ans", a indiqué dans un communiqué, la Fédération algérienne de cyclisme (FAC), coorganisatrice de la compétition avec la Ligue algéroise de cyclisme (LAC) et la Direction de la jeunesse et des sports et de Loisirs (DJSL).

Les engagements débuteront le 30 avril, et se poursuivront jusqu'au 5 mai prochain, soit à 24 heures du coup d'envoi de cette troisième manche, prévue sur un circuit de 1,7 KM. Les athlètes issus d'autres wilayas que la ville hôte seront hébergés à partir de jeudi, dans une Auberge d'Aïn Bénian, une commune mitoyenne, située quelques kilomètres à l'ouest de Baïnem.

La première manche de cette Coupe d'Algérie 2022 de Descente s'est déroulée le 27 janvier dernier, à Zemmoura, dans la Wilaya de Relizane, alors que la deuxième manche a été disputée le 19 mars, à Tiaret.