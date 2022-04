L’ancien coureur international, Aïssa Djabir Saïd-Guerni, a été nommé maire du village méditerranéen, en prévision de la 19e édition des jeux méditerranéens (JM), prévue l’été prochain à Oran, a-t-on appris, mardi, du Comité d’organisation de l’évènement.

Saïd-Guerni (45 ans) était, pendant sa carrière sportive, un spécialiste du 800 mètres. Il compte à son palmarès un titre de champion du monde et trois titres de champion d’Afrique. Il est, par ailleurs, l’ancien détenteur du record d’Algérie du 800 m en 1 min 43 s et 09, battu par Taoufik Mekhloufi.

Le village méditerranéen, dont les travaux sont achevés à 100%, en attendant l’achèvement de son équipement, sera le lieu d’hébergement des athlètes et de leurs accompagnateurs, lors des JM qui auront lieu du 25 juin au 6 juillet prochains.

Cet équipement, proposé au classement dans la catégorie 3 étoiles, comprend une aile de résidence de 4.300 lits, 5 restaurants d'une capacité totale de service de 2.500 repas simultanés, un centre sanitaire, 236 caméras de surveillance, plusieurs terrains de sport, une salle de sport, des espaces pour activités commerciales, un théâtre en plein air et d'autres installations de services.

Les autorités de la wilaya d’Oran ont achevé dernièrement les procédures administratives et juridiques pour la création d'une entreprise publique économique locale, après l'approbation auparavant par l'APW du projet de création de cette structure au courant de cette année.

Cet établissement aura pour mission de gérer le Village méditerranéen après les JM et l'utiliser dans la promotion du tourisme de grands groupes, compte tenu des besoins de la wilaya en de tels équipements touristiques, de plus en plus prisés, notamment durant la saison estivale, rappelle-t-on.