Des chercheurs de l'Inserm viennent de démontrer comment le système olfactif contrôle notre prise alimentaire. La compréhension de ce mécanisme pourrait permettre de mieux prendre en charge l'obésité.

Le matin quand vous n'avez pas pris de petit-déjeuner, l'odeur de croissant chaud vous donne envie de manger? Cette attirance pour la nourriture serait déclenchée par votre système olfactif, gouverné par votre besoin de manger. En clair, quand votre estomac réclame, tout un ensemble de mécanismes s'enclenche dans le cerveau, ce qui a pour résultat d'augmenter la sensibilité aux odeurs et de vous pousser à manger. Les chercheurs de l'Inserm emmenés par Giovanni Marsicano, directeur de recherche Inserm au NeuroCentre Magendie de Bordeaux viennent de comprendre sur des souris comment notre cerveau se met en branle afin de répondre à la sensation de faim.

Dans la revue scientifique Nature neuroscience, ils expliquent que tout se passe au niveau du système endocannabinoïde. « Ce système rassemble des récepteurs situés dans le cerveau et impliqués dans différentes sensations comme l'euphorie ou l'anxiété, ou encore la douleur, et également sensibles aux substances cannabinoïdes, comme le cannabis », explique l'Inserm dans un communiqué. Les récepteurs aux cannabinoïdes contrôlent un circuit qui met en relation le bulbe olfactif et le cortex olfactif (structures supérieures du cerveau). Du coup, lorsque la faim se fait sentir, ces récepteurs activent le circuit olfactif qui devient plus réactif et nous pousse à nous alimenter.

Un système qui peut se dérégler

Chez les personnes anorexiques ou obèses, ce mécanisme pourrait être déréglé et la sensibilité aux odeurs plus ou moins forte, supposent les chercheurs. "L'élucidation du mécanisme biologique permettra à long terme une meilleure prise en charge de ce type de pathologies", concluent les scientifiques.