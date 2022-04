Perdre du poids est la façon la plus simple et la plus efficace pour réduire les symptômes du syndrome d'apnées obstructives du sommeil, selon une étude américaine.

Perdre du poids aurait des effets positifs à court et à long terme pour les personnes atteintes de ces syndromes d'apnées obstructives du sommeil (SAOS). Toutes les autres options de soins comme la chirurgie esthétique n'ont pas d'effets positifs sur le long terme, et sont chères. Les syndromes d'apnées obstructives du sommeil sont généralement traités en cas d'état modéré ou sévère.

Sur les 81 patients souffrant de SAOS étudiés, 40 d'entre eux suivant un régime et pratiquant une activité sportive ont perdu en moyenne 9 kilos, et ont réduit considérablement les symptômes de leurs apnées obstructives du sommeil.

Les 41 autres patients, pratiquant une activité sportive mais sans régime, ont perdu en moyenne 2,5 kilos, et leurs symptômes de SAOS continuaient en général. Cette perte de poids ne fait pas uniquement baisser les symptômes des SAOS, mais réduit également les risques d'hypertension, de cholestérol élevé et de diabètes. "Plus la perte de poids était importante, plus les symptômes d'apnées obstructives du sommeil étaient réduits", explique le Dr Tuomilehto.

Les symptômes des SAOS ont été guéris chez 88% des patients ayant perdu plus de 15 kilos. Seulement 62% des patients ayant perdu entre 5 et 15 ont été guéris, et 38% de ceux qui ont perdu entre 0 et 5 kilos, ou qui ont gagné du poids, ont été guéris.