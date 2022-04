Perdre du poids est la façon la plus simple et la plus efficace pour réduire les symptômes du syndrome d'apnées obstructives du sommeil, selon une étude américaine. Perdre du poids aurait des effets positifs à court et à long terme pour les personnes atteintes de ces syndromes d'apnées obstructives du sommeil (SAOS). Toutes les autres options de soins comme la chirurgie esthétique n'ont pas d'effets positifs sur le long terme, et sont chères. Les syndromes d'apnées obstructives du sommeil sont généralement traités en cas d'état modéré ou sévère.

Sur les 81 patients souffrant de SAOS étudiés, 40 d'entre eux suivant un régime et pratiquant une activité sportive ont perdu en moyenne 9 kilos, et ont réduit considérablement les symptômes de leurs apnées obstructives du sommeil. Les 41 autres patients, pratiquant une activité sportive mais sans régime, ont perdu en moyenne 2,5 kilos, et leurs symptômes de SAOS continuaient en général. Cette perte de poids ne fait pas uniquement baisser les symptômes des SAOS, mais réduit également les risques d'hypertension, de cholestérol élevé et de diabètes.

"Plus la perte de poids était importante, plus les symptômes d'apnées obstructives du sommeil étaient réduits", explique le Dr Tuomilehto. Les symptômes des SAOS ont été guéris chez 88% des patients ayant perdu plus de 15 kilos. Seulement 62% des patients ayant perdu entre 5 et 15 ont été guéris, et 38% de ceux qui ont perdu entre 0 et 5 kilos, ou qui ont gagné du poids, ont été guéris.

L'apnée du sommeil associée aux arrêts cardiaques soudains

L'apnée du sommeil, et surtout la faible saturation de l'oxygène dans le sang, serait un facteur de risque dans les arrêts cardiaques soudains.

C'est ce que révèle une étude réalisée par les chercheurs à la Mayo Clinic aux Etats-Unis et présentée aux séances scientifiques de l'Association Américaine du Cœur. L'équipe des chercheurs a analysé les caractéristiques du sommeil de presque 11.000 adultes dans un laboratoire du sommeil de nuit. L'âge a été identifié comme l'autre facteur qui contribue au risque élevé de la mort cardiaque soudaine.

La mort cardiaque soudaine est entraînée par une défaillance du système électrique du cœur. Sous réserve d'autres études, l'apnée du sommeil se retrouverait parmi les facteurs de risque déjà bien établis, à savoir le tabagisme, l'obésité, la haute cholestérolémie et l'hypertension artérielle.

Le Dr. Somers, auteur principal de l'étude, soutient que ces résultats sont pertinents aux soins clinique : "C'est bien possible que le dépistage et le traitement de l'apnée du sommeil s'avère une occasion importante de faire avancer nos efforts de prévenir et guérir la maladie du cœur," ajoute-t-il.