Les hommes souffrant d’apnée du sommeil non traitées sont plus susceptibles de créer des accidents de la route que les autres.

Une étude dirigée par Kim L. Ward du Centre de la santé et de la maladie de l'University of Western Australia (Australie) a examiné les liens entre accidents de voiture et apnée obstructive du sommeil.

Les chercheurs ont analysé les questionnaires médicaux de 2.673 participants. Les bénévoles ont dû répondre de leur état de santé et du nombre d’accidents de voiture dans lesquels ils ont été impliqués. Ils aussi ont tous subi une analyse de leur sommeil afin de déterminer s'ils souffraient de troubles du sommeil et leur gravité.

"Tout ce qui peut augmenter la somnolence diurne, que ce soit un sommeil de mauvaise qualité ou l'apnée obstructive du sommeil augmenterait les risques d’accidents graves et collisions » conclue Kim L. Ward.

Les scientifiques ont constaté que le taux d'accidents de voiture chez les patients non traités de l'apnée obstructive du sommeil est 3 fois supérieur au taux de la population générale et que les hommes " très somnolents " étaient environ 4,7 fois plus susceptibles d'avoir un accident de voiture que les hommes à la vigilance diurne normale. En revanche les chercheurs n’ont constaté aucune augmentation du risque d’accident de voiture chez les femmes souffrant d’apnée du sommeil.

Apnée du sommeil : quels risques pour la santé ?

L’apnée du sommeil se manifeste par des arrêts involontaires de la respiration pendant que l’on dort. Ces pauses respiratoires (on est comme en apnée) durent entre 10 et 45 secondes et peuvent se reproduire plusieurs fois par heure, provoquant, à la longue, de graves conséquences sur la santé.

L’apnée du sommeil est une maladie qui ne doit pas être prise à la légère. Elle doit absolument être diagnostiquée. Outre la fatigue qu’elle entraine, elle peut en effet avoir de graves conséquences sur la santé. À long terme, la mauvaise oxygénation de l’organisme peut entraîner des troubles cardiaques, de l’hypertension artérielle et même des risques d’infarctus ou de cancer.

Cette étude a été publiée dans la revue scientifique the Journal of Clinical Sleep Medicine.