Le coup d'envoi de la campagne de préparation de la saison estivale à Tizi-Ouzou a été donné lundi par le wali, Djilali Doumi, qui a effectué une visite à travers les communes côtières de la wilaya.

A Ait Chafaa et Azeffoun, comme à Iflissen et Tigzirt, M. Doumi a inspecté l'état des lieux des plages qui nécessitent toutes, des travaux de nettoyage et d'installation des structures de proximité, notamment, celles devant accueillir les services de sauvetage et de sécurité.

M. Doumi a, lors de cette inspection, instruit les responsables concernés de s'atteler à la prise en charge de l'ensemble des aspects de sorte à offrir les meilleures conditions aux estivants.

Prenant en compte un éventuel rush des estivants en cette première saison post-Covid19, la commission de wilaya chargée de coordonner et superviser cette préparation a été installée par anticipation, a souligné M. Doumi.