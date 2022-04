Le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, a déploré lundi la mort violente de civils dans la localité de Kirainik, dans la région du Darfour-Occidental.

Le chef de l'ONU a appelé à l'arrêt immédiat des violences, présenté ses plus sincères condoléances aux familles des personnes tuées et souhaité un prompt rétablissement aux blessés, a déclaré dans un communiqué Farhan Haq, porte-parole adjoint de M. Guterres.

M. Guterres a également demandé le renforcement de la sécurité au Darfour et à un accès humanitaire sans entrave, ainsi qu'une enquête indépendante sur ce drame et d'autres actes de violence intercommunautaire pour s'assurer que les responsables soient traduits en justice, souligne le communiqué.

Au moins 168 personnes ont été tuées et une centaine d'autres blessées lors des récents affrontements à Kirainik, dans l'Etat du Darfour-Occidental, a indiqué dimanche un groupe de volontaires travaillant avec des personnes déplacées et des réfugiés au Darfour, précisant que des milices avaient également incendié des bâtiments et d es postes de police à Kirainik.

Selon l'Association du barreau du Darfour, les affrontements auraient éclaté après que deux bergers ont été tués vendredi par un assaillant inconnu, entraînant des représailles des familles des victimes dans la région.