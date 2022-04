L'Alliance nationale des associations de lutte contre le cancer a accueilli, lundi, "avec soulagement" la décision du président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune d'enquêter sur les raisons de la pénurie de certains médicaments, affirmant "soutenir les efforts" du chef de l'Etat pour "faire la lumière sur les responsabilités de tout un chacun".

Les associations membres de cette Alliance ont accueilli, dans un communiqué, avec "soulagement" l'enquête sur les causes de ces pénuries annoncée par le président de la République, lors de son entrevue avec les médias, précisant que les malades, "ne peuvent que se féliciter".

L'Alliance a souligné, à ce titre, que les associations, membres de l'organisation, ne peuvent que "soutenir les efforts de monsieur le président de la République pour faire la lumière sur les responsabilités de tout un chacun".

La société a le devoir de soigner et de soutenir ces malades "dans leur lutte contre une maladie mortelle.

Notre pays en a les moyens (comme confirmé encore une fois par monsieur le Président), et i ls y ont droit", a ajouté l'alliance, constituée de 16 associations nationales et locales de lutte contre le cancer. Samedi soir, le Président Tebboune, a affirmé avoir instruit l'Inspection générale de la présidence de la République pour enquêter sur les raisons de la pénurie de certains médicaments.

"L’Inspection générale de la présidence de la République est en train d’enquêter sur les raisons de ces pénuries qui ne devraient pas exister", a précisé le président de la République lors d’une entrevue avec des représentants de la presse nationale, diffusée sur les chaînes de la télévision et de la radio nationales.

Il a fait observer qu'il ne s'agit pas d'un problème de moyens matériels ou financiers, car "nous avons de l’argent", a-t-il dit, tout en qualifiant ces perturbations "d'anormales".