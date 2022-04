Le Représentant permanent de l'Algérie auprès de l'Organisation des Nations Unies, l’Ambassadeur Nadir Larbaoui a réaffirmé à New York devant le Conseil de sécurité le soutien inconditionnel de l'Algérie à la cause palestinienne et a souligné les efforts inlassables du Président Abdelmadjid Tebboune en faveur de la cause palestinienne, et les contacts qu'il a pris avec les personnalités internationales pour faire cesser les attaques et les violations contre les Palestiniens à El Qods.

Au cours du débat public du Conseil de sécurité sur la situation au Moyen-Orient, y compris la question palestinienne, tenu lundi, et dans son discours devant le Conseil de sécurité, l'Ambassadeur Nadir Larbaoui, a souligné la position constante de l'Algérie sur la question palestinienne en mettant en exergue les efforts continus et inlassables déployés par le président de la République, M.

Abdelmadjid Tebboune, en faveur de la cause palestinienne à travers notamment les contacts qu'il a entrepris avec les personnalités internationales pour faire cesser ces agressions, et pour exho rter la communauté internationale, en particulier le Conseil de sécurité, à assumer pleinement ses responsabilités et à prendre les mesures urgentes et concrètes à tous les niveaux pour faire cesser ces violations commises par les forces d'occupation, avec son appel solennel à assurer la protection appropriée au peuple palestinien.

Il a, à cet égard, mis en relief le contenu du message du président de la République adressé au Secrétaire général des Nations unies, il y a quelques jours, dans lequel il a souligné notamment que "la crédibilité des Nations unies est souvent remise en cause par des actes de violence répétés et l'insistance à imposer un fait accompli, ce qui accroît les craintes légitimes des peuples qui croient en une communauté internationale juste avec une coexistence pacifique, et face à ces exactions dont souffre le peuple palestinien, l'ONU doit répondre avec force à son appel à son droit à la vie et à la justice."

L'ambassadeur Larbaoui a, également, dénoncé l'incapacité de la communauté internationale à mettre en œuvre ses décisions à un moment où l'occupation sioniste persiste à poursuivre sa politique de colonisation et sa volonté d’imposer un fait accompli et de modifier le statut historique et juridique de la Mosquée Al-Aqsa.

De plus, Il a réaffirmé le plein soutien de l'Algérie aux droits du peuple palestinien frère à restaurer ses droits légitimes et inaliénables, au premier rang desquels son droit à établir son Etat indépendant avec Al-Qods Al-Sharif comme capitale, conformément à la légalité internationale, et la nécessité de mettre fin à l'occupation de toutes les terres arabes, y compris le Golan syrien.