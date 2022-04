Les prix du pétrole restaient en baisse mardi, après des pertes importantes essuyées la veille, toujours plombés par les craintes d'un confinement général à Pékin, capitale de la Chine, comme à Shanghai, risquant ainsi de détruire la demande en or noir.

Ce matin, le baril de Brent de la mer du Nord pour livraison en juin perdait dans la matinée 0,76% à 101,54 dollars. Le baril de West Texas Intermediate (WTI) américain pour livraison le même mois cédait quant à lui 1,00% à 97,53 dollars.

La Chine affronte depuis mars une flambée épidémique qui touche à des degrés divers de nombreuses provinces. Elle y répond par une stratégie zéro Covid, c'est-à-dire principalement par des mises en quarantaine et des dépistages massifs. Les analystes soulignent que ces mesures n'étaient pas de bon augure pour la croissance de la demande de pétrole dans le plus grand importateur de pétrole brut du monde. L'inquiétude touche également les métaux industriels - dont la Chine est une grande consommatrice - qui ont enregistré des baisses conséquentes de prix lundi sur le London Metal Exchange (LME). Le LME Index, un indice qui intègre les prix de l'al uminium, du cuivre, du plomb, du nickel, de l'étain et du zinc échangés sur le LME, affichait 4.864,9 points lundi, effaçant tous ses gains de mars et avril.