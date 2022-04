Le ministère du Commerce et de la Promotion des exportations a appelé, lundi dans un communiqué, tous les opérateurs économiques activant dans le domaine de l'importation de matières premières, de produits et de marchandises destinées à la revente en l'état, à présenter un document attestant de l'indisponibilité des produits à importer, sur le marché national.

Le ministère du Commerce et de la Promotion des exportations "informe l'ensemble des opérateurs économiques activant dans le domaine de l'importation de matières premières, de produits et de marchandises destinés à la revente en l'état, de la disponibilité d'une plateforme électronique du produit national: https://www.commerce.gov.dz/cartographie", lit-on dans le communiqué du ministère.

Cette plateforme "mise à la disposition de tous les secteurs et opérateurs économiques, permet de s'assurer de la non disponibilité des matières et des produits à importer, sur le marché national", précise la même source.

Ainsi, "les opérateurs activant dans le domaine de l'importation pour la revente en l'état, sont invités à partir du 25 avril 2022, à introduire une demande via le lien électronique: https://www.commerce.gov.dz/import, pour obtenir un document remis par les services de l'Agence nationale de la promotion du commerce extérieur- ALGEX-, à joindre au dossier de demande de domiciliation bancaire, afin de parachever les procédures d'importation".