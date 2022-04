Les ministres des Ressources en eau et de la Sécurité hydrique Karim Hasni, et de l'Energie et des Mines, Mohamed Arkab, accompagnés du Wali d'Alger, Ahmed Mabed, ont effectué, lundi, une visite d'inspection à la station de dessalement d'eau de mer de la commune de Bordj El Kiffan, qui a été mise en service, et un projet de réalisation d'une autre station dans la commune d’El Marsa, à l'est de la wilaya d'Alger.

Lors de l’inspection de la station de dessalement d'eau de mer dans la commune de Bordj El Kiffan (Bateau cassé), qui est entrée en production au début de ce mois, avec une capacité de production journalière de 10 150 M3, selon les explications fournies par les chargés de cette station, le ministre de l'Energie et des Mines a salué les efforts de la société de réalisation de ce projet "Cosider canalisation" qui a pu mettre la station en production dans un court laps de temps en coordination avec la Société algérienne de l'énergie et avec des mains purement algériennes, qui ont pu maîtriser une haute technologie.

S'agissant du projet de réalisation d'une autre station dans la commune d’ElMarsa, dont la capacité de production est de 60.000 M3/jour, M. Arkab s'est félicité de la cadence de réalisation de ce projet, supervisé par la société "Cosider canalisation", souhaitant que cette station soit mise en production dans les délais prévus, soit début juillet prochain.

Avec la mise en service, à la fin de l'année en cours, de la station de Corso dans la wilaya de Boumerdes, d'une capacité de production journalière de 80.000 M3, qui est actuellement en cours de réalisation par la Société nationale de Génie Civil et Bâtiment (GCB) relevant du Groupe «Sonatrach», la quantité de la production journalière des trois stations atteindra 150 000 M3, et s’est des projets programmés pour cette année, a indiqué le ministre.

Pour sa part, le ministre des ressources en eau et de la Sécurité hydrique, Karim Hasni a souligné que la sécurité hydrique en Algérie "passe par le dessalement de l'eau de mer", relevant que le taux de production totale d'eau potable à Alger dépassera 60% après la mise en service des stations d'El Mersa et de Corso.

Ces trois stations permettent de se contenter des barrages de Keddara et Douéra dans l'alimentation en eau potable d'Alger qui ne va plus recourir aux barrages de Taksebt (Tizi-Ouzou), KoudiatAsserdoune (B ouira) et Gherib (Ain Defla), a assuré le ministre ajoutant que l'eau de ces barrages sera transférée à d'autres wilayas.

De son côté, le wali d'Alger, Ahmed Mabed, s'est félicité de l'entrée en service de la station de dessalement d'eau de mer dans la commune de Bordj El-Kiffan et l'avancement des travaux dans le projet de réalisation d'une station dans la commune d' El-Marsa, relevant que ces deux stations permettront d'augmenter, significativement, la quantité d'eau distribuée aux citoyens.

Le wali a salué la haute compétence acquise par les ingénieurs de "Algerian Energy Company (AEC)" et de "Cosider Canalisations", soulignant que la technologie de dessalement de l'eau de mer était monopolisée par certaines entreprises étrangères.

Il a mis l'accent sur la nécessité de maîtriser la réalisation des équipements et équipements de réalisation de ces projets en vue d'atteindre l'autonomie dans ce domaine. Cette visite d'inspection a vu la présence des représentants des chambres du Parlement, de l'Assemblée populaire de la wilaya d'Alger, le Président-directeur général d'AEC, maitre d'ouvrage des deux projets, en sus des autorités civiles et sécuritaires de la wilaya.