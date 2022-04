Le ministre de la Formation et de l’Enseignement professionnels, Yacine Merabi a annoncé, lundi à Relizane, l’ouverture prochaine des points de vente de produits des diplômés des établissements de la formation professionnelle dans toutes les wilayas du pays.

"Nous envisageons l’ouverture de points de vente des produits de nos diplômés (en formation professionnelle) en vue d’encourager la formation productive qui sera bénéfique pour l’établissement de formation, l’apprenti et le marché de l’emploi", a souligné le ministre lors d’un point de presse en marge de sa visite d’inspection dans la wilaya.

Par ailleurs, M. Merabi a sommé les responsables du secteur de la formation professionnelle dans la wilaya de Relizane d’adapter les spécialités dispensées à la nature et les spécificités de chaque région, ainsi que celles qui répondent aux besoins des entreprises économiques en main-d'œuvre qualifiée.

Le ministre a aussi insisté sur la nécessité d'offrir aux jeunes de nouveaux métiers pour renforcer l'économie nationale et s'adapter à la spécificité de la région, à l'in star des énergies renouvelables et d'autres métiers.

En visitant les stands de l’exposition du secteur à l'Institut national spécialisé de formation professionnelle de Bendaoud, le ministre a souligné l'importance d'activer les mécanismes d'accompagnement et d'orientation des diplômés du secteur pour accéder au monde de l'entrepreneuriat, en renforçant les missions de la maison d'accompagnement et d'insertion, qui est un espace ouvert pour l'échange d'informations entre les diplômés et les opérateurs économiques, et pour encourager les diplômés des centres et instituts de la formation professionnelle en matière de création de micro-entreprises.

En outre, Yacine Merabi a présidé une cérémonie de signature d'une convention-cadre entre la direction de la formation et de l'enseignement professionnels de la wilaya et une unité de conservation des oranges au parc industriel de Sidi Khettab, dans le but d'assurer des stages aux jeunes du secteur de la formation professionnelle et de les insérer dans des emplois permanents.

En inspectant les ateliers de stagiaires du centre régional de formation professionnelle des personnes aux besoins spécifiques à Oued Djemaa, le ministre a déclaré que la formation de cette couche de la société est "importante" et constitue une "priorité", appelant les chefs d'entreprises à accueillir les stagiaires de cette catégorie et à les intégrer dans le monde du travail.