Le ministre des Affaires religieuses et des Wakfs, Youcef Belmahdi a supervisé lundi à Dar El-Imam (El Mohammadia, Alger) le lancement du Concours national de récitation du Saint Coran qui verra la participation de 30 élèves.

Dans une allocution, M. Belmehdi a affirmé que ce concours se déroule cette année dans des conditions normales, caractérisées par la levée des mesures anti-Covid-19, lesquelles ont permis aux élèves de plus de 25 ans de participer à d'autres concours nationaux et internationaux.

Par ailleurs, il a indiqué que le ministère des Affaires religieuses et des Wakfs s'apprête à "ouvrir un concours pour la catégorie des analphabètes (hommes/femmes)", soulignant la forte affluence sur la récitation du Saint Coran.

Il a en outre relevé qu'"une nation unie par le Saint Coran ne saurait être déstabilisée par quiconque", ajoutant que l'Algérie est devenue "une école d'enseignement du Coran pour différentes générations".

Evoquant la paix, M. Belmehdi a précisé que l'Algérie "a montré au monde qu'elle est un pays de paix qui a enseigné la bienfaisance aux peuples et a réuni les parti es en conflit", d'autant que "son expérience a inspiré les mouvements de libération et de lutte contre le colonialisme, ce qui en a fait la Mecque des révolutionnaires de par le monde", a-t-il dit.

Le ministre a également souligné le rôle de la mosquée dans l'éducation et la formation des hommes pendant la Guerre de libération nationale, en fournissant à l'Armée de libération des hommes fidèles qui ont brandi la bannière de la science et de la réforme, à partir des maisons de Dieu, et c'est là le message qu'il faut transmettre aux générations à travers la sensibilisation, l'éducation et l'enseignement, afin de préserver l'unité du peuple et d'affronter les ennemis de l'Algérie.

Cette édition, à laquelle participent 30 élèves, verra la distinction des trois premiers lauréats (hommes/femmes) lors d'une cérémonie qui sera organisée le 27 Ramadan à la grande mosquée d'Alger.