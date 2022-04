Les services de la Police aux frontières (PAF) ont procédé durant le premier trimestre 2022 à la saisie de plus de 500.000 euros et l'arrestation de 32 individus dont 3 étrangers impliqués dans des affaires de transfert illicite de devise, indique dimanche un communiqué de la Direction générale de la sûreté nationale (DGSN).

"Dans le cadre de la lutte contre les infractions à la législation et à la réglementation de change et des mouvements de capitaux, les services de la PAF à travers l'ensemble des postes frontaliers sur le territoire national ont procédé, du 1er janvier au 31 mars 2022, à l'arrestation de 32 suspects, dont 3 étrangers, impliqués dans 28 affaires de transfert illicite de devise", précise la même source.

Les services de la PAF ont saisie durant la période suscitée "506.180 euros, 33,650 USD, 7.380 dollars américains et 6.800 livres sterling".