Le ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique a annoncé, dimanche dans un communiqué, l’ouverture de la deuxième session de candidature en vue de l’obtention de l’habilitation universitaire, pendant la période allant du 2 au 15 mai prochain.

Les maîtres de conférences (classe B) et les enseignants chercheurs (classe B) remplissant les conditions légales , peuvent présenter leurs dossiers de candidature exclusivement via la plateforme numérique Progres pendant la période allant du 2 au 15 mai 2022, en utilisant leurs comptes électroniques professionnels via le lien https://progres.mesrs.dz/webgr, précise la même source.