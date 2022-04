Pas moins de 89 autorisations de forages ont été attribuées depuis le début d'année en cours à des agriculteurs dans la wilaya d’Oran, a-t-on appris dimanche auprès de la direction des ressources en eau. La direction des ressources en eau, qui œuvre à traiter les dossiers dans les plus brefs délais, a reçu 161 dossiers depuis le début d’année, a fait savoir son responsable, Mustapha Lebgaa, indiquant que 126 dossiers ont été traités (89 avis favorables et 37 avis défavorables) et 35 sont à l’étude. "Nous essayons de traiter les dossiers le plus rapidement possible, conformément aux directives du ministère de tutelle, qui insistent sur la nécessité d’accélérer la cadence dans le traitement et l’octroi des autorisations aux agriculteurs", a souligné M. Lebgaa. Une commission se réunit pour l’étude des dossiers tous les 15 jours, ce qui a significativement réduit les délais de traitement, a indiqué le directeur des ressources en eau, déclarant que la commission essaie d’être "large que possible" suivant la réglementation. M. Lebgaa a, par ailleurs, expliqué que les cas ayant un avis défavorables peuve nt déposer des recours pour réexamen de leurs dossiers.

Le ministre des Ressources en eau et de la Sécurité hydrique, Karim Hasni avait adressé, en février, une instruction au Directeur général de l'Agence nationale des ressources en eau, ainsi qu'aux directeurs locaux du secteur pour prendre toutes les mesures d’accélérer "au maximum" la cadence de traitement et d'octroi des autorisations de forage au profit des agriculteurs.

Cette instruction est intervenue au regard de la demande croissante d'autorisations de forage des puits, dans le cadre des investissements agricoles à travers les différentes wilayas du pays.

Elle s’inscrit dans le cadre des efforts du secteur pour lever les obstacles bureaucratiques qui entravent l’octroi des autorisations de forage des puits au profit des agriculteurs, ce qui contribuera à relever le niveau de production pendant la saison agricole en cours, a-t-on rappelé.