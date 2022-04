Près de 50.000 commerçants seront réquisitionnés à travers l'ensemble du territoire national pour assurer la permanence de l'Aïd el Fitr, a annoncé lundi le ministère du Commerce et de la Promotion des exportations dans un communiqué.

Dans le cadre du programme des permanences visant à assurer aux citoyens un approvisionnement régulier en produits alimentaires et services de large consommation, 49.853 commerçants ont été réquisitionnés dont 6250 activant dans la boulangerie, 28.458 dans l'alimentation générale, fruits et légumes, 14.682 dans des activités diverses et 482 unités de production (230 laiteries, 206 minoteries et 46 unités de production d'eaux minérales), précise la même source.

En outre, 2.265 agents de contrôle ont été affectés à travers l'ensemble du territoire national pour le suivi de la mise en œuvre du programme des permanences.

A cette occasion, le ministère du Commerce a invité les opérateurs économiques réquisitionnés "à contribuer massivement à la réussite de cette opération".

Il a également informé les commerçants de l'obligation de procéder après l'Aïd el Fitr à la re prise des activités commerciales et à la réouverture de leurs magasins conformément aux dispositions régissant les congés durant les fêtes légales et religieuse.

Le programme des permanences intervient en application des dispositions de l'article 8 de la loi 13-06 modifiant et complétant la loi 04-08 relative aux conditions d'exercice des activités commerciales, rappelle la même source.