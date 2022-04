Le nombre de projets d'investissement ayant bénéficié d’une levée des obstacles est passé à 854 sur un total de 915 projets concernés, indique un communiqué du Conseil des ministres.

Ce bilan a été présenté lors d’une réunion du Conseil des ministres, présidée par le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune.

Le nombre de projets ayant bénéficié d’une levée des obstacles a atteint 854 sur 915, soit 15 nouveaux projets supplémentaires enregistrés, précise le communiqué.

Intervenant au terme de l’exposé, le président de la République a insisté sur la nécessité de "poursuivre la lutte contre le chômage à travers la redynamisation des projets d'investissement à l’arrêt, assurer une exploitation optimale du foncier industriel existant, et la récupération du foncier non exploité pour l'octroyer aux véritables investisseurs ainsi que la mise en place d’une réglementation stricte pour bénéficier de la concession du foncier industriel et agricole", a ajouté la même source.

Lors du Conseil du ministre, un exposé a été présenté sur le secteur de l’énergie. Dans ce cadre, le président de la République a insisté sur l'impératif pour le projet d'exploitation du zinc et du plomb d'Amizour (Bejaia) de prendre en ligne de compte les normes de qualité de production et les normes environnementales requises, mettant l’accent sur la nécessité d’intégrer la main d'œuvre locale qualifiée lors de l'exploitation du projet en vue d'absorber le chômage, selon la même source.