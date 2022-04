Le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune a ordonné, dimanche lors de la réunion du Conseil des ministres, le lancement d’enquêtes "approfondies" sur la nature de la consommation de l'eau dans tous les domaines, indique un communiqué du Conseil des ministres.

Après avoir écouté un exposé sur le secteur des Ressources en eau et de la Sécurité hydrique, le président de la République "a ordonné au ministre du secteur d’entamer des enquêtes approfondies sur la nature de la consommation de l'eau dans tous les domaines, pour élaborer une stratégie nationale de production, de distribution et de consommation, faisant la distinction entre la consommation individuelle familiale et la consommation de l’eau à des fins commerciales", lit-on dans le communiqué.

Le Président Tebboune a également instruit "d’intensifier le contrôle et la poursuite des auteurs impliqués dans le vol d’eau, en appliquant des sanctions sévères à leur encontre, l’eau étant un produit vital subventionné par l’Etat", ajoute la même source.