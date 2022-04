Les participants à une rencontre d’étudiants africains et arabes à l’Université Abdelhamid Ibn Badis de Mostaganem ont souligné la profondeur des relations qui lient l’Algérie aux pays africains et arabes.

L’ambassadeur du Zimbabwe en Algérie, Vusumuzi Ntonga a souligné, lors de cette rencontre, organisée dans la soirée du samedi, que les relations qui lient l’Algérie aux pays africains sont "profondes" et remontent à plusieurs années à travers son soutien aux mouvements de libération nationale.

Après avoir salué les relations existant entre l'Algérie et son pays, le diplomate zimbabwéen a souligné que la coopération dans le domaine de l'enseignement supérieur et de la formation des étudiants universitaires africains confirme et consolide leur dimension solidaire et humaine.

Il a ajouté que cette coopération bilatérale permet de découvrir les capacités de la jeunesse africaine, aider cette dernière à transférer les expériences acquises dans leurs pays et à faire connaître le potentiel de l'économie algérienne.

Pour sa part, le président du Centre arabo-africain pour l'investissement et le développement, Amine Boutalbi a indiqué que cette initiative rassemble les étudiants qui représentent l’avenir de l'Afrique avec les industriels algériens comme elle confirme l’importance qu’accorde l'Algérie et ses entreprises économiques au renforcement des relations multiformes avec les pays africains.

M. Boutalbi a déclaré que cette rencontre reflète cette orientation stratégique et affirme les dimensions culturelles et humaines de l'Algérie dans son environnement arabe et africain ainsi que son engagement et son souci constant de relever ses principaux défis, dont le développement socio- économique.