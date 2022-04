L’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO) et la Commission de l’Union africaine (CUA) ont lancé de nouvelles directives destinées à accroître les investissements au profit des jeunes dans les systèmes agroalimentaires en Afrique, a indiqué la FAO sur son site web. Les directives pour l’investissement énoncent les modalités des différentes étapes d’élaboration de programmes d’investissements axés sur les jeunes et sensibles à leurs besoins, ces derniers faisant des jeunes des partenaires du développement rural dans toutes les phases du cycle du programme d’investissement. Ces directives s’adressent à tous ceux qui participent à la conception et à la mise en œuvre des programmes d’investissement dans l’agroalimentaire, les partenaires financiers et techniques, le secteur privé, la société civile et les jeunes eux-mêmes, femmes et hommes. "Ces directives arrivent à point nommé, et vous devez vous les approprier.

Les acteurs locaux doivent les reprendre à leur compte", a déclaré M. Qu Dongyu, Directeur général de la FAO, à l’occasion de la 32eme se ssion de la Conférence régionale de la FAO pour l’Afrique.

Il a aussi encouragé les pays à s’impliquer dans l’initiative de la FAO "Un pays, un produit prioritaire", dans le cadre de laquelle les producteurs agricoles désignent un produit, adoptent des normes internationales, renforcent leur compétitivité et réduisent leurs coûts, tandis que les pays instaurent un cadre propice à la participation des jeunes à l’initiative.

Il a donné pour exemple la papaye dans des pays comme la Guinée équatoriale, fruit vendu à bas prix mais qui pourrait permettre d’engranger des bénéfices importants s’il était commercialisé dans les pays développés dont le climat ne permet pas la culture des fruits tropicaux. Les directives pour l’investissement à l’intention des jeunes dans les systèmes agroalimentaires en Afrique ont pour but d’accélérer le rythme des investissements pour la jeunesse et par les jeunes dans les systèmes agroalimentaires.

Elles préconisent d’investir dans la jeunesse en procédant en quatre temps la mobilisation des jeunes dans le cycle programmatique d’investissements et d évaluer et planifier et de concevoir en tenant compte des jeunes et de mettre en œuvre, contrôler, évaluer et exploiter les enseignements tirés.