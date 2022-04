Deux attaques ayant visé deux détachements militaires dans le Sahel burkinabè a fait dimanche quinze morts dont neuf soldats, a annoncé l'armée dans un communiqué. Un précédent bilan a fait état de 10 morts dont 5 soldats. Les détachements militaires de Gaskindé et Pobé-Mengao (Province du Soum, région du Sahel) ont été les cibles d'attaques terroristes dans la matinée du dimanche, a indiqué l'armée.

La même source précise que ces deux attaques qui se sont déroulées de façon quasiment simultanée, ont visé à la fois les détachements militaires et les populations civiles.

"Au bilan, on dénombre pour l'attaque de Gaskindé neuf décédés (cinq militaires et quatre civils) et une quinzaine de blessés", alors que l'attaque de "Pobé-Mengao a causé la mort de six personnes dont quatre militaires et deux volontaires pour la défense de la patrie (VDP)", a précisé l'armée.

Une quinzaine de personnes ont également été blessées lors de la deuxième attaque. La situation dans ces deux localités est actuellement sous contrôle et des opérations de sécurisation sont toujours en cours, a assuré l'armée dans son c ommuniqué. Depuis 2015, le Burkina Faso est la cible d'attaques terroristes ayant fait de nombreuses victimes et des milliers de déplacés.