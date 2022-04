Le gouvernement burkinabè a déclaré dimanche soir que sa priorité demeurait la lutte contre le terrorisme, alors que le délai que la Communauté économique des Etats de l'Afrique de l'Ouest (CEDEAO) avait fixé au pays pour fournir un calendrier clair pour organiser les élections prend fin ce lundi.

"Les discussions se poursuivent et le Burkina Faso est dans une très bonne disposition à entendre aussi les remarques de la CEDEAO", a affirmé dimanche soir à la télévision publique (RTB) le porte-parole du gouvernement burkinabè, Lionel Bilgo.

"Nous n'allons pas sacrifier nos efforts pour ramener la paix au Burkina Faso en courant derrière un calendrier intangible. Je pense très sincèrement que la CEDEAO doit contextualiser son regard et prendre en compte les réalités de chaque pays et de chaque territoire", a-t-il souligné.