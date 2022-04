Six (06) nouveaux cas confirmés de coronavirus (Covid-19) et un décès et deux guérisons ont été enregistrés ces dernières 24 heures en Algérie, a indiqué, dimanche, le ministère de la Santé dans un communiqué.

Le total des cas confirmés est de 265767, celui des décès passe à 6875, alors que le nombre total de patients guéris passe à 178346 cas. Par ailleurs, un (01) patient est actuellement en soins intensifs, précise la même source, ajoutant que 45 wilayas n'ont enregistré aucun cas, alors que 3 wilayas ont enregistré 1 à 9 cas.

Le ministère de la Santé rappelle, par la même occasion, la nécessité de maintenir la vigilance, en respectant les règles d'hygiène, la distanciation physique et le port du masque.