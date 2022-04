Plus de 171 tonnes de bananes emballées dans des cartons entreposés dans un dépôt sis dans la commune de Khemis El Khechna (Ouest de Boumerdes) à des fins de monopole et de spéculation, ont été saisies par les services de sécurité, en coordination avec la direction locale du commerce, a annoncé samedi un communiqué de la Cour de justice de Boumerdes.

Selon le document rendu public par la cellule de communication de la Cour de Boumerdes, les services de la sûreté de wilaya et de la direction du commerce ont procédé, dans le cadre de la lutte contre la spéculation, à la saisie d’une "quantité considérable" de bananes, estimée à 171,54 tonnes emballées dans 9.520 cartons et qui était stockée au niveau d’un entrepôt de la commune de Khemis El Khechna, dans le but d’"impacter l’offre et les prix".

Les mêmes services de sécurité ont arrêté le propriétaire de cette marchandise, présenté devant le parquet près le tribunal de Khemis El-Khechna, pour les chefs d’inculpation de "spéculation illicite", "non facturation" et "pratiques commerciales frauduleuses", en vertu de l'article 13 de la loi sur la lutte contre la spéculation illégale, est-il ajouté dans le même communiqué.

Le prévenu a été placé en détention provisoire, après sa comparution devant le tribunal correctionnel de Khemis El Khechna, qui a décidé le report de l’examen de l'affaire, pour lui permettre de préparer sa défense.