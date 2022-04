Le Président du Conseil National des droits de l’homme, Abdelmadjid Zaalani, a mis en avant les évolutions que l’Algérie a connues pour consolider ses acquis et avancées en matière de promotion et de protection des droits humains lors de sa participation vendredi aux travaux de la 71ème session ordinaire de la Commission Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples.

Le Président du CNDH a précisé que dans le cadre de la Constitution Algérienne adoptée par référendum en novembre 2020, une nouvelle composante du CNDH a été nommée pour un mandat de quatre années, et installée le 29 décembre 2021.

Le Président du CNDH a exposé brièvement, lors de cette session tenue par visioconférence, le plan d’action à court et à moyen terme, ainsi que le plan stratégique de l’institution, tout en évoquant ses principales activités récentes, conformément au mandat qui lui est attribuée sur le volet de la protection et de la promotion des droits de l’homme et libertés en Algérie.

Il a précisé aussi que L’INDH en Algérie a également transmis sa contribution au bureau du Haut- Commissariat des Nations U nies pour les droits de l’Homme, en vue de l’Examen Périodique Universel de notre Etat en Novembre 2022.

En conclusion, le Président du CNDH a confirmé par conviction la nécessité d’assurer d’une manière permanente et constante la poursuite et l’intensification de l’interaction et la collaboration avec la Commission Africaine des droits de l’Homme et des Peuples, ainsi qu’avec le Réseau Africain des institutions nationales des droits de l'Homme (INDH).

Commentant cette déclaration du CNDH en Algérie, le Président modérateur de la session a exprimé sa gratitude pour les efforts fournis par l’INDH en Algérie avec sa nouvelle composante en matière du respect, protection et promotion des droits de l’homme dans le cadre d’un nouvel esprit de cette institution dit -il.

Le Président modérateur de la session a également exprimé sa satisfaction concernant la ferme volonté du CNDH pour poursuivre et intensifier l’interaction et la collaboration avec la Commission Africaine des droits de l’Homme et des Peuples, ainsi qu’avec le Réseau Africain des INDH.