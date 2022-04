Le ministre de l'Habitat, de l'Urbanisme et de la Ville, Mohamed Tarek Belaribi a affirmé samedi à Alger que le secteur est passé de la gestion de la "crise du logement" à celle de "la demande sur les logements", avec la quantité et la qualité requises et à travers une nouvelle approche.

Lors d'une réunion d'évaluation du premier trimestre de l'année 2022, en présence des cadres du ministère, M. Belaribi a précisé que le secteur "n'est pas en passe de distribuer des logements sans contrôle, mais plutôt de développer une approche nouvelle et spécifique pour la gestion du secteur, à travers la révision des lois en vigueur et l'évaluation minutieuse du mode de fonctionnement".

Il a en outre indiqué que la Banque du logement, qui devrait être lancée en novembre prochain, permettra aux différents acteurs de participer au financement des projets de logement, et de créer de nouveaux mécanismes de financement, ajoutant que le secteur œuvre pour la création de l'Agence nationale du foncier destiné aux programmes de logement, qui se chargera de rechercher des solutions à même de résoudre les problèmes liés au foncier, d'autant que 345.000 unités n'ont pas été lancées en raison de la rareté du foncier.

De plus, une opération d'évaluation de la performance des cadres des différents secteurs est prévue, laquelle touchera plusieurs aspects, dont notamment les bonnes prestations prodiguées au citoyen et l'absence de retard dans la réalisation des programmes de logement, ainsi que le lancement de tous les projets enregistrés, en sus du parachèvement de tous les projets lancés avant 2018.

Le ministre a souligné l'application des sanctions sévères contre les récalcitrants, dans l'espoir qu'aucun autre problème ne sera enregistré au cours du deuxième trimestre de l'année en cours.

Estimant que le bilan du premier trimestre de 2022 était "acceptable", M. Belaribi a fait savoir que le secteur a pu distribuer 80% du nombre programmé, affirmant que ce dernier œuvrera à atteindre les objectifs escomptés et à rattraper le retard accusé dans la distribution des logements.

Concernant les lacunes enregistrées dans les opérations du bâtiment, l'année 2021 a vu la distribution de 320 000 unités de logements, dont 7% seulement ayant fait l'objet de réserves qui ont été prises en considération et les logements en question ont été réhabilités et livrés aux citoyens, a soutenu le ministre.

Il s'agit d'un taux "acceptable" qu'il convient néanmoins de réduire, à la faveur de la relance des dispositifs de contrôle et l'établissement d'un système de contrôle des logements avant leur livraison.

Ainsi, la direction de l'habitat représentée par une commission technique est appelée à faire une inspection des habitations avant leur livraison aux souscripteurs, et ce en coordination avec leurs représentants.

"Il est temps d'évaluer la performance des cadres centraux et régionaux du secteur, notamment après l'accès à l'appui financier et aux canaux de communication nécessaires, chaque partie étant responsable de sa gestion".

Le ministre a donné des instructions aux maîtres d'ouvrage pour entamer l'aménagement extérieur pour les projets de logements ayant atteint un taux d'avancement de 50%, et accordé aux promoteurs immobiliers l'opportunité de réaliser les travaux du bâtiment et d'aménagement extérieur en même temps en fonction de la stratégie de travail.

L'année 2021 a vu l'arrêt des travaux de réalisation pour 26 000 unités, une situation qui a été régularisée, a-t-il ajouté, affirmant le lancement des travaux de 1900 unités durant le troisième trimestre 2022.

"Il est inconcevable que l'Etat déploie des efforts colossaux pour assurer les fonds nécessaires pour que des directeurs gèrent des mégas projets de logements à partir de leurs bureaux", a-t-il averti, soulignant que "la gestion des projets se fait sur le terrain".* Le ministre a appelé à davantage d'efforts et de dévouement dans ce secteur en ce sens qu'il s'agit de préserver la dignité du citoyen.

Une importante opération de distribution prévue le 5 juillet prochain

S'exprimant lors d'une conférence de presse organisée en marge de la réunion, M. Belaribi a affirmé que le secteur comptait distribuer un nombre important de logements le 5 juillet prochain, relevant que tous les efforts vont être consentis pour réaliser les objectifs tracés, notamment au vu des précédentes opérations organisées en 2021, à savoir la fête de l'indépendance (100.000 unités dont 28.000 à Oran), et le 67e anniversaire de déclenchement de la Guerre de libération (900.000 unités).

Pour ce qui est des projets du promotionnel aidé à Alger, il a précisé que les projets programmés ont été lancés à hauteur de 50% ce qui a permis un avancement dans le traitement des dossiers, relevant que le manque de foncier entrave le lancement de certains projets contrairement aux autres wilayas.

Quant à la formule Logement promotionnel aidé (ex LSP), M. Belaribi a fait savoir que de nombreux promoteurs ont failli à leurs engagements envers les souscripteurs, affirmant que l'Etat n'abandonnera pas ces souscripteurs.

Il a annoncé des interventions dans nombre de projets pour la réhabilitation de tous les projets LSP et l'examen des dossiers au cas par cas pour permettre aux citoyens d'accéder à leurs logements.

S'agissant de la ville nouvelle de Sidi Abdellah (Ouest d'Alger), le ministre a annoncé la finalisation du projet de fibre optique, en sus de l'examen d'un projet de construction d'une mosquée fonctionnant à l'énergie solaire, l'élaboration du cahier des charges y afférent ayant été finalisée et la société de réalisation sera domiciliée après l'Aid El Fitr.

M. Belaribi a fait observer qu'une hausse avait été enregistrée récemment dans le prix du fer sur le marché international, ce qui a requis une intervention du gouvernement pour actualiser l'équation et assurer un suivi rigoureux à travers des réunions entre le ministère de l'habitat et celui des finances en vue de parvenir à des mécanismes susceptibles de parer à cette situation.

Au vu du contexte mondial actuel, les indices des prix du fer ont été actualisés pour certains projets, a-t-il dit, annonçant la composition d'un comité avec le ministère des Finances pour examiner les projets n'ayant pas bénéficié d'actualisation pour s'assurer d e la continuité des projets.