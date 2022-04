Le président du FC Porto, Pinto da Costa, qui célèbre ses 40 ans à la tête des Dragons, a désigné l'ancien international algérien Rabah Madjer comme le meilleur joueur de son règne.

«Pour moi, ce fut Madjer. C'est subjectif, ça dépend de la conception que chacun se fait du football. Si on aime le football offensif, on va naturellement choisir un attaquant, si on aime le foot défensif, on va désigner un défenseur.

Peut-être même qu’on ne devrait pas dire que Madjer a été le meilleur.

Ce que je peux dire en tout cas, sans craindre d’être contredit, c’est que le plus complet était Madjer, parce qu’il jouait du pied gauche, du pied droit, qu’il frappait les coup-francs avec les deux pieds, qu’il était agressif, rapide, qu’il était bon de la tête, qu’il avait un dribble fantastique Il n’avait pas de défauts.», a t-il déclaré dans un long entretien accordé à la revue Drag?es.

Madjer qui a porté les couleurs de Porto entre 1985 et 1987, puis entre 1988 et 1991, a remporté neuf titres avec le FC Porto dont la C1 1987.

Cette dernière est entrée dans la légende après son but inscrit d’un e talonnade en finale face au Bayern Munich (2-1). Contacté par RMC, Rabah Madjer a tenu répondre aux éloges de Pinto da Costa: «Ca me fait plaisir, je suis vraiment fier. Pinto da Costa a fait beaucoup pour le club. J’ai été chanceux de travailler avec un grand monsieur comme lui qui m’a permis de gagner beaucoup de titres et de jouer dans un grand club, comme le FC Porto».

Avant d'ajouter: « Je le remercie de tout mon cœur. Je remercie aussi tous les dirigeants avec qui j’ai travaillé à cette époque, sans oublier mes coéquipiers qui m’ont aidé dans tous mes matches. Félicitations à Pinto da Costa, un président qui restera à jamais dans les esprits des Portugais et des portistes».