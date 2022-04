Des stars de la scène internationale du jazz se produiront le 30 avril à New York (Etats- unis) lors de "All-Star Global Concert" à l'occasion de la journée internationale du jazz, annonce l'agence de l'ONU pour l'éducation, la science et la culture (Unesco).

Ce concert, prévu à la salle de l’Assemblée générale des Nations Unies à New York, verra la participation de grands noms du jazz comme les Américains Gregory Porter, Alune Wade Wade, Joey Alexander , Helio Alves (Brésil), Laurent de Wilde (France), Hiromi (Japon), Ray Lema (Congo) ou encore Mark Whitfield et les célèbres trompettistes Randy Brecker and Jeremy Pelt.

Des évènements devront également marquer ces célébrations organisées dans plus de 180 pays, selon l'Unesco, qui fêtera, d'autre part, les talents musicaux de femmes issues de tout le continent africain, lors de la seconde édition de sa série de concerts intitulée "JazzWomenAfrica".

Des artistes de jazz de renommée mondiale, lauréats de plusieurs Grammy Awards, dont Arturo O’Farrill et Terri Lyne Carrington, Oran Etkin, Danny Grissett, Dan Tepfer et bien d’autres animeront des master classes et des conférences, en plus d'une série de programmes éducatifs en ligne.