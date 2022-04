Les deux principaux points de passage de Beit Hanoun (Nord) et Karam Abu Salem (Sud), dans la bande de Ghaza, ont été fermés samedi par les forces d'occupation sionistes à la circulation des Palestiniens "jusqu'à nouvel ordre", rapporte l'agence palestinienne de presse, Wafa.

Selon Wafa, l'occupant sioniste a fermé les deux principaux points de passage, celui de Beit Hanoun, destiné aux déplacements individuels, et celui de Karam Abu Salem, unique point d'entrée des marchandises et des matériaux de construction dans le territoire, sous blocus sioniste depuis 2007.

Cette décision interdit la circulation des travailleurs, des malades et des commerçants palestiniens, outre l’entrée des marchandises, produits d’alimentation de base, combustibles et aussi matériaux de construction, entre autres.

Au cours des deux derniers jours, les avions de combat de l’occupant ont mené une série de raids causant des dommages aux maisons et biens des Palestiniens dans l'enclave palestinienne.

D'autre part, un barrage militaire a été installé au sud de Beit-Lehm, rendant difficile la circulation des Palestiniens, selon des sources locales palestiniennes.

Depuis 2007, l'occupant sioniste a imposé un siège à la population de Ghaza, qui compte plus de deux millions de Palestiniens, ce qui a entraîné une détérioration significative des conditions de vie et de la situation économique. L'occupant contrôle aussi l’espace aérien et les eaux territoriales de l'enclave, ainsi que deux des trois points de passage frontaliers, le troisième étant contrôlé par l'Egypte.