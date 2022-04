De nouveaux affrontements tribaux ont fait huit morts et 16 blessés au Darfour, région de l'ouest du Soudan régulièrement endeuillée par des violences, a indiqué samedi une ONG.

Des combats ont éclaté vendredi à Krink, à quelque 80 km d'El-Geneina, la capitale du Darfour-Ouest, quand des hommes armés de la tribu arabe Rzeigat ont attaqué des villages de la tribu africaine Massalit, en représailles à la mort de deux de ses membres, a indiqué la Coordination générale pour les réfugiés et les personnes déplacées au Darfour.

Les heurts vendredi "ont entraîné la mort de huit personnes", a rapporté le porte-parole de cette ONG, Adam Regal.

Des dizaines de maisons ont été incendiées et un grand nombre de familles déplacées vers le Nord, a-t-il ajouté.

"Deux hommes armés sur une moto" avaient tué jeudi deux membres de la tribu arabe avant de fuir vers des villages des Massalit, ont affirmé des chefs Rzeigat.

L'ONG a accusé les miliciens Janjawids d'avoir orchestré l'attaque de vendredi.

Krink et les villages voisins souffrent d'un "blocus économique imposé par les milices Janjawids", en plus des "menaces" et des "pillages" récurrents, selon M. Regal.

Des dizaines de personnes ont été tuées et des centaines de maisons incendiées lors de plusieurs épisodes de violence au Darfour ces derniers mois, selon l'ONU.