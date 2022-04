Le Service national éthiopien de renseignement et de sécurité (NISS), principal organe de renseignement éthiopien, a annoncé samedi l'arrestation de 34 membres présumés du groupe terroriste Al-Shabab, accusés de complots terroristes pendant la période des fêtes.

Dans un communiqué de presse, le NISS a indiqué que les suspects ont été arrêtés lors d'opérations de sécurité menées conjointement avec les forces de sécurité des régions de Somalie et d'Oromia. "Les suspects conspiraient et se préparaient secrètement à mener de graves attaques terroristes dans la capitale éthiopienne Addis-Abeba ainsi que dans les régions d'Oromia et de Somalie au moment de leur arrestation", indique le communiqué. "Al-Shabab avait choisi la période du Ramadan musulman et de la fête de Pâques orthodoxe en cours pour déstabiliser l'Ethiopie par des attaques terroristes, mais le complot a été déjoué par la surveillance et les opérations minutieuses des organes de sécurité et de renseignement", ajoute le communiqué. Le communiqué du NISS indique également que divers types d'armes, petites et lourdes, ainsi que des documents bancaires ont été saisis au domicile des suspects. Al-Shabab est un groupe terroriste qui opère principalement en Somalie, pays ravagé par le conflit, mais qui a également été impliqué dans des attaques dans plusieurs autres pays d'Afrique de l'Est.