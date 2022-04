Suite au naufrage du cargo "XELO", au large du golfe de Gabès (sud-est), les autorités compétentes de Tunisie sont en train de préparer un dossier administratif et juridique portant sur le dédommagement des dégâts environnementaux et maritimes et côtiers dans cette région.

Cette révélation a été faite, samedi dans un communiqué, par la Commission nationale d'intervention rapide pour la prévention et la lutte contre la pollution maritime.

"Force sera de placer l'intérêt national suprême du pays au dessus de toutes considérations auxiliaires et de recourir à toute la prudence requise dans toute réaction, par rapport à pareilles situations, compliquée sur le double plan technique et juridique", selon le communiqué.

D'après cette commission présidée par le ministère de l'Environnement, "ces mesures juridiques sont en mesure de protéger les intérêts de la Tunisie, en adéquation avec les réglementations internationales en matière de protection de l'environnement maritime." Toutes les parties intervenues dans cette affaire, tient à préciser la commission, focalisent leurs efforts actuel lement sur le repêchage de l'épave du cargo et de ses équipements, parallèlement avec la procédure juridique.

Sous supervision de l'armée nationale, les opérations de plongée sont assurées (outre la marine) par des plongeurs de la garde maritime, de la douane maritime avec une étroite coordination et collaboration avec l'Office de la marine marchande et des ports (OMMP) ainsi que des sociétés privées tunisiennes en plus d'une équipe italienne.

Une enquête est en cours pour identifier les causes et circonstances du naufrage du navire, qui battait un pavillon de la Guinée équatoriale, et déterminer les responsabilités.

Les sept membres de l'équipage sont interdits de quitter le sol tunisien et font l'objet d'un mandat de dépôt provisoire dans le cadre de cette enquête.