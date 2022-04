Les ports de la Chine ont enregistré une hausse du volume de fret au cours du premier trimestre de l'année, alors que l'économie a réalisé une croissance stable, selon les données officielles. Le volume de fret traité dans les ports a atteint 3,63 milliards de tonnes au cours de cette période, en hausse de 1,6% en base annuelle, a indiqué le ministère chinois des Transports. Pendant le premier trimestre, le volume de traitement des conteneurs dans les ports chinois a augmenté de 2,4% sur un an pour atteindre 67,38 millions d'EVP (équivalent vingt pieds), selon les données. Pour le seul mois de mars, les ports chinois ont traité 1,27 milliard de tonnes de fret, tandis que le volume des conteneurs s'est élevé à 23,79 millions d'EVP, a ajouté le ministère.

Hausse de la capacité de production d'énergie renouvelable au premier trimestre

La Chine a connu une croissance rapide de sa capacité installée d'énergie renouvelable au cours du premier trimestre de l'année, dans le cadre des efforts déployés par le pays pour atteindre ses objectifs en matière de pic des émissions de carbone et de neutralité carbone selon l'agence Chine nouvelle. Au cours de la période janvier-mars, la capacité de production d'énergie éolienne a augmenté de 17,4 % en glissement annuel pour atteindre 340 millions de kilowatts, tandis que la capacité d'énergie solaire s'est élevée à 320 millions de kilowatts, soit une augmentation de 22,9%, selon l'Administration nationale de l'énergie. Fin mars, la capacité totale de production d'électricité installée du pays était d'environ 2,4 milliards de kilowatts, soit une hausse de 7,8% en glissement annuel, selon les données. La Chine a annoncé qu'elle s'efforcerait d'atteindre le pic des émissions de dioxyde de carbone d'ici 2030 et de parvenir à la neutralité carbone d'ici 2060. Le pays va de l'avant dans le développement des énergies renouvelables pour améliorer sa structure énergétique. Selon u n plan d'action publié l'année dernière, il vise à porter la part de la consommation des énergies non fossiles à environ 25% d'ici à 2030.

Le secteur des télécommunications enregistre une croissance stable au premier trimestre

Le secteur chinois des télécommunications a rapporté une expansion stable au cours du premier trimestre de l'année, alors que les secteurs émergents tels que les mégadonnées et l'informatique en nuage ont connu une croissance rapide, selon les données officielles. Les revenus combinés du secteur ont augmenté de 9,3% en glissement annuel à 393,5 milliards de yuans (environ 60,92 milliards de dollars), soit 2,8 points de pourcentage de plus qu'il y a un an, d'après le ministère de l'Industrie et des Technologies de l'information. Les secteurs émergents, comme les mégadonnées, l'informatique en nuage, les centres de données d'Internet et l'Internet des objets, ont enregistré une expansion rapide. Les revenus des services de l'informatique en nuage ont augmenté de 138,1% sur un an, tandis que ceux des mégadonnées et de l'Internet des objets ont respectivement augmenté de 59,1% et de 23,9%. Des progrès stables ont également été réalisés dans la construction de stations de base 5G. Fin mars, la Chine comptait 1,56 million de stations de base 5G, dont 134.000 ont été construites durant les trois premiers mois de l'année.