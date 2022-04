La nouvelle loi sur l'investissement sera présentée en Conseil des ministres d'ici un mois, a annoncé samedi soir le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune.

Lors de son entrevue périodique avec des représentants de la presse nationale, le Président Tebboune a affirmé que 2022 se voulait une "année économique par excellence" grâce aux nombreuses facilitations accordées dans le domaine économique et en faveur de l'investissement. Rappelant la levée des obstacles sur "plus de 800 projets sur 900 projets d'investissement gelés", le chef de l'Etat a précisé que ces mesures permettront la création de 52.000 emplois, "un miracle" qui s'est produit, a-t-il dit. Le Président Tebboune a également rappelé les acquis réalisés dans le domaine de la lutte contre la spéculation illicite qui a été criminalisée en vertu d’une loi, en sus de la réglementation des opérations d'importation et d'exportation.

Il a, en outre, évoqué la préparation d'une loi de finances complémentaire pour l'exercice 2022 en vue de prendre en charge les dépenses supplémentaires inscrites au titre de l'ex ercice en cours.