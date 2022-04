En plus du brossage des dents, les dentistes pourraient bien recommander aux enfants de manger un peu de fromage. On connaît déjà l’intérêt de manger des produits laitiers pour préserver une bonne santé en général (maladies cardiovasculaires, santé osseuse ou encore diabète). Mais peu de travaux ont été faits pour étudier l’impact de leur consommation sur la santé bucco-dentaire.

Des chercheurs indiens viennent de démontrer que le fromage était meilleur que d’autres produits laitiers pour protéger nos dents des caries. Leurs résultats parus dans General Dentistry ont été obtenus sur un panel de 68 ados âgés de 12 à 15 ans. LeDr Ravishankar Telgi du Kothiwal Dental College and Research Center en Inde a demandé à un groupe de manger du fromage, un second groupe un yaourt sans sucre et un troisième groupe de boire un verre de lait. Chaque groupe a mangé son produit laitier pendant trois minutes avant de boire de l’eau. Le pH de la plaque dentaire (acidité de la bouche) a été mesuré dans la bouche de chacun des jeunes 10,20 et 30 minutes après la consommation. Un pH inférieur à 5,5 expose les dents à un risque d'érosion, qui abîme l'émail. "Plus le pH dépasse 5,5, plus le risque de développer des caries diminuent", complète le Dr Vipul Yadav, co-auteur de l'étude.

Le fromage, une alternative aux sucreries

Les consommateurs de fromage sont ceux dont le pH a beaucoup augmenté contrairement aux autres groupes qui n’ont pas connu de nette évolution de leur pH. Cette élévation du pH s’expliquerait par la production de salive liée à la mastication. On sait déjà que la salive diminue l’acidité de la bouche après la consommation d’aliments sucrés, prévenant l’apparition de caries. Mais il semblerait aussi que certains composants du fromage comme la caséine s’ajoutent à l’effet de la salive, en adhérant à l’émail dentaire, ils protègeraient les dents des attaques acides.