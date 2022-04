Pour prévenir les caries dentaires tout au long de la vie, il faut manger moins de sucre, selon les recommandations d’experts britanniques. On ne devrait pas en consommer plus de 5 cuillères à café par jour.

Diminuez le sucre pour garder des dents saines. Une étude de l’université de Newcastle, publiée dans le Journal of Dental Research préconise de diviser de moitié sa consommation quotidienne de sucre pour mettre notre dentition à l’abri des caries. Pour cela, il faudrait faire passer l’apport en sucre quotidien de 10 à 5 %. Cela équivaut à ne pas dépasser 5 cuillères à café de sucre par jour.

Depuis 1990, l’OMS fixe à 10 % la limite d’apport de sucre libre, ce qui comprend le sucre ajouté par les industriels, le consommateur mais aussi le sucre présent naturellement dans les fruits et le miel.

Une alimentation trop sucrée

Les chercheurs anglais légitiment la révision des préconisations de l’OMS en raison de l’évolution du régime alimentaire, bien trop sucré. "Une partie du problème vient du fait que les nourritures et les boissons sucrées sont aujourd'hui la base du régime alimentaire des gens dans les pays développés, alors qu'autrefois elles constituaient un plaisir occasionnel pour un anniversaire ou pour Noël. Nous devons renverser cette tendance", affirme Paula Moynihan professeur de nutrition et de santé orale à l’université de Newcastle et auteur de l’étude.

Et d’ajouter : “les gens doivent maintenant s’attendre à garder leurs dents saines toute leur existence et étant donné les effets du sucre sur celle-ci, limiter à 5 % le taux de sucre sur notre apport calorique minimiserait le risque dentaire".

Quant au fluor, il ne suffit pas à prévenir les caries causées par le sucre, soutient l’étude. "Le fluor empêche sans aucun doute les dents de s’abîmer, mais ne se débarrasse pas de la cause principale : les régimes sucrés".