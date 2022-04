Les brosses électriques ont la réputation de nettoyer les dents à fond et en douceur. Et elles feraient mieux que les brosses à dents manuelles contre la plaque dentaire ! Leur secret, c’est la vibration.

Dents : quel est l’intérêt d’une brosse électrique ?

Elle brosse bien les dents et permet d’éliminer efficacement la plaque dentaire. Côté modèles, il existe des versions «oscillo-rotatives». Une grande étude, menée en 2005, a montré qu’elles étaient plus efficaces que les brosses manuelles pour enlever la plaque dentaire et réduire les inflammations des gencives (gingivites). On trouve aussi sur le marché des «soniques» qui décollent les dépôts dentaires grâce aux vibrations.

Brosse électrique : à piles ou rechargeables ?

Les brosses à piles ressemblent parfois comme deux gouttes d’eau aux manuelles, mais elles ont un pouvoir de vibration supplémentaire. Elles coûtent un peu plus cher. Les rechargeables sont plus onéreuses, mais peuvent durer des années. Plus performantes, elles sont pourvues d’options plus ou moins utiles (différents modes de brossage, minuteurs, détecteurs d’appui…). Sauf sur les modèles «premier prix», les brossettes sont le plus souvent remplaçables. On les change tous les trois mois environ, comme les autres brosses.

Brosse à dents électrique : la technique de brossage est-elle différente ?

Ça dépend. Les modèles de base nécessitent d’employer la technique de brossage habituelle ou, au moins, des mouvements de va-et-vient sur les dents et les gencives. Avec les rechargeables, le brossage est très assisté et donc simplifié. Une lichette de dentifrice, on incline la brosse à 45° par rapport à la dent. Et c’est parti pour la « chorégraphie » : surfaces externe et interne, puis zone de mastication. Quant au temps de brossage, il est au moins de deux minutes.

Les brosses électriques agressent-elles les gencives?

Là encore, des études ont été menées pour évaluer les risques de récession (rétraction) des gencives. Elles n’ont a priori pas mis en évidence de risques supérieurs à ceux d’une brosse à dents manuelle. En revanche, lors des premières utilisations, les gencives peuvent saigner, en particulier si elles sont très sensibles. Cela peut se prolonger jusqu’à quinze jours chez certaines personnes. Au-delà, il faut rechercher une autre cause, donc consulter son dentiste.