Le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, chef suprême des Forces armées, ministre de la Défense nationale, présidera dimanche une réunion du Conseil des ministres consacrée à l'examen, l'adoption et le suivi de projets de loi et d'exposés relatifs à plusieurs secteurs, indique un communiqué de la Présidence de la République.

"M. Abdelmadjid Tebboune, Président de la République, chef suprême des Forces armées, ministre de la Défense nationale, préside demain une réunion du Conseil des ministres consacrée à l'examen, l'adoption et le suivi de projets de loi et d'exposés relatifs aux secteurs de l'Energie, l'Industrie, la Communication, la Santé, les Transports, et les Ressources en eau et la Sécurité hydrique", lit-on dans le communiqué.