La commune de Bouhanifia (wilaya de Mascara) et les agglomérations rurales lui étant rattachées connaissent, depuis deux jours, une perturbation en alimentation en eau potable, suite à des travaux de maintenance, a indiqué vendredi l’unité de wilaya de l’Algérienne des eaux (ADE).

La perturbation en eau potable touche la commune de Bouhanifia et les agglomérations rurales lui étant rattachées, selon la même source, qui a souligné que la perturbation est due à des travaux de maintenance de la pompe verticale au niveau de la station 3 du couloir MAO (Mostaganem-Arzew-Oran), non loin de l’entrée-sud de la ville de Bouhanifia.

L’unité de l’ADE a rassuré ses clients de la commune que l’alimentation en eau potable connaîtra une "reprise progressive" une fois les travaux achevés.