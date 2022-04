Les établissements d’enseignement supérieur d’Oran ont organisé cette semaine des portes ouvertes sur l’université au profit des candidats du baccalauréat de la session 2021-2022, a-t-on appris, jeudi, des organisateurs.

Ces portes ouvertes ont eu lieu au niveau de certains lycées de la wilaya et ont été animées par des professeurs d'université et des représentants des directions pédagogiques des trois universités oranaises et de l'Ecole supérieure d’économie, a signalé à l’APS le chargé de communication de l’université d’Oran 1 "Ahmed Benbella", le Pr. Mohamed El Abbasi. Ces manifestations, mises sur pied en collaboration avec la direction locale de l'éducation, ont pris fin mercredi, après avoir touché des lycées des daïra d'Arzew, d'Oran et d'Es sénia, selon la même source. Cette activité a permis de fournir aux lycéens toutes les informations relatives aux spécialités scientifiques assurées par ces universités, le nombre de postes disponibles dans chaque spécialité et les modalités d'inscription, en plus de fournir des conseils pour le bon choix des spécialités. Les questions des fu turs bacheliers ont porté notamment sur la moyenne exigée, les critères de sélection de certaines spécialités et d'autres.

Ces portes ouvertes, auxquelles ont également participé des représentants de la Direction de l'Education, consistaient également à orienter les élèves et à les motiver à persévérer et à exceller dans leurs études avant de réussir l'examen du baccalauréat.Il est prévu l’organisation de visites des universités d’Oran afin de permettre aux candidats du bac d'en savoir davantage sur les formations proposées par ces établissements.