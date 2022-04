Le Fonds des Nations unies pour l'enfance (UNICEF) a déclaré vendredi avoir révisé à

la hausse son appel aux dons, de 119 millions de dollars à près de 250 millions de dollars

pour aider des millions d'enfants exposés à une sécheresse grave dans la Corne de l'Afrique.

L'UNICEF a mis en garde que le nombre d'enfants exposés à des conditions de sécheresse graves dans l'ensemble de la Corne de l'Afrique avait augmenté de plus de 40% en l'espace de deux mois.

"Si nous n'agissons pas maintenant, nous verrons une avalanche de décès infantiles d'ici quelques semaines.

La famine nous attend au tournant", a déclaré Mohamed M. Fall, directeur régional de l'UNICEF pour l'Afrique orientale et australe, dans un communiqué publié à Nairobi, capitale du Kenya.

L'UNICEF a déclaré qu'entre février et avril, le nombre d'enfants exposés à l'impact de la sécheresse, comprenant famine aiguë, malnutrition et soif, avait augmenté de 7,25 millions, à au moins 10 millions. Au cours des deux derniers mois, le nombre de foyers dépourvus d'un accès fiable à une eau propre et potable a presque doub lé, passant de 5,6 millions à 10,5 millions, tandis que le nombre de personnes classées comme en insécurité alimentaire a augmenté de neuf à 16 millions, selon l'UNICEF.

Le nombre d'enfants déscolarisés reste terriblement élevé, à un niveau de 15 millions. 1,1 million d'enfants supplémentaires risquent de quitter l'école tandis que des milliers d'écoles souffrent déjà d'un manque d'accès à l'eau, a indiqué cette agence onusienne. Cette situation d'urgence liée au climat dans la Corne de l'Afrique constitue "la plus grave sécheresse que la région ait connue en 40 ans", selon l'UNICEF.