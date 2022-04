Le Premier ministre, M. AïmeneBenabderrahmane, a reçu jeudi au Palais du Gouvernement, l’ambassadeur de l’Etat du Qatar en Algérie, M. Abdulaziz Ali Naama Al Naama, indique un communiqué des services du Premier ministre.

"Les entretiens ont permis d'aborder l'état et les perspectives des relations bilatérales, notamment à la lumière des résultats de la visite du Président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune au Qatar, pays frère, et des directives des dirigeants des deux pays visant à promouvoir la coopération bilatérale au plus haut niveau, à travers l’exploitation des opportunités d’investissement et l’établissement de partenariats entre les deux pays", lit-on dans le communiqué.